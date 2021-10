DFB-Pokal heute live mit Schalke, Hertha, BVB, Leipzig im TV, Stream

Die zweite Runde im DFB-Pokal steht an - diverse Bundesligisten stehen vor kniffligen Aufgaben. Unter anderem der FC Schalke, Hertha BSC und Titelverteidiger Borussia Dortmund sind im Einsatz.

Am Dienstag geht es in der zweiten Runde des Pokal-Wettbewerbs rund. Acht Partien stehen auf dem Programm. Von Regionalligisten bis zu den Bundesligisten ist alles dabei, was sich zum Auftakt nicht verabschiedet hat. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan des DFB-Pokals)