Fortnite trifft Resident Evil: Chris und Jill bald auf der Insel

Epic Games hat mal wieder eine neue Kollaboration. Passend zur gruseligen Jahreszeit werden bald Chris Redfield und Jill Valentine aus Resident Evil in Fortnite landen.

Das Fortnite: Albträume Event ist aktuell in vollem Gang und bringt viele Grusel-Inhalte in das Battle-Royale-Spiel. Epic Games legt jetzt noch einen drauf und kündigt eine Zusammenarbeit mit Capcom an. Demnach werden Chris Redfield und Jill Valentine aus der beliebten Zombie-Reihe Resident Evil bald auf der Fortnite-Insel landen, um diese zu verteidigen.