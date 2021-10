DFB-Pokal: Reinier-Vater kritisiert BVB scharf

Real-Leihgabe Reinier hat bei Borussia Dortmund bislang nicht Fuß gefasst. Sein Vater ist überzeugt, dass das zum Großteil am BVB liegt.

„Der BVB verpasst Tag für Tag die Gelegenheit, einen talentierten jungen Mann weiterzuentwickeln und sich an ihm zu erfreuen. Es ist sehr merkwürdig, was in Dortmund passiert. Es ist schade - für beide Seiten“, sagte er im Gespräch mit Spox und Goal.