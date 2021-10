Keine schwerere Verletzung bei Felix Götze

Götze war in der Schlussphase der Partie am Montag mit dem Duisburger Rolf Feltscher heftig zusammengeprallt und sicherheitshalber für weitere Untersuchungen in die Klinik gebracht worden. Erst vor zwei Monaten hatte der Bruder von Weltmeister Mario Götze einen Haarriss am Schädel erlitten, der mittlerweile wieder auskuriert ist.