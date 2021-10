Anzeige

DFB-Pokal: Köln in Stuttgart - Baumgart kündigt Rotation an Baumgart kündigt Rotation an

Steffen Baumgart will die Zusatzbelastung in der Pokalwoche durch Umstellungen in seiner Kölner Mannschaft abfedern. In Stuttgart wird er wohl rotieren.

Trainer Steffen Baumgart vom Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln will die Zusatzbelastung in der Pokalwoche durch Umstellungen in seiner Mannschaft abfedern. Im Zweitrundenspiel beim VfB Stuttgart am Mittwoch werde er „rotieren. Erstens, weil wir Frische brauchen. Zweitens, weil es sich die Jungs verdient haben, die morgen spielen“, sagte Baumgart am Dienstag.

Eine Einsatzgarantie erhielt bereits Torwart Marvin Schwäbe, der im Pokal stets für Kölns Nummer eins Timo Horn zwischen den Pfosten steht. "Das wird sich nicht ändern, er bringt seine Leistung", sagte Baumgart: "Er trainiert sehr gut, er ist ein Konkurrent. Und ich gehe davon aus, dass das auf lange Sicht immer enger werden wird." Innenverteidiger Rafael Czichos fällt mit einem Magen-Darm-Infekt aus.

