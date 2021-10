Anzeige

DFB-Pokal heute live: BVB - Ingolstadt live im Free-TV & Stream bei SPORT1 - Malen fällt aus BVB-Sturmproblem spitzt sich zu

Bellinghams Zauber-Solo: Dieser Treffer toppt selbst den Hummels-Kracher

Top-Torjäger Erling Haaland ist verletzt, jetzt fällt auch noch Donyell Malen im DFB-Pokal gegen Ingolstadt aus. SPORT1 überträgt das Duell live im Free-TV und im Stream.

Nächster personeller Rückschlag für Borussia Dortmund: Der Titelverteidiger muss in der zweiten Runde des DFB-Pokals gegen den Drittligisten FC Ingolstadt ohne Donyell Malen auskommen.

Der niederländische Neuzugang ist noch immer durch eine Magen-Darm-Erkrankung geschwächt.

Da Top-Torjäger Erling Haaland mit Hüftproblemen langfristig nicht zur Verfügung steht, spitzt sich das Sturmproblem für den BVB zu.

Für Malen soll nach SPORT1-Informationen Steffen Tigges im Sturmzentrum agieren. Demnach wird Trainer Marco Rose Tigges als alleinige Spitze vor Thorgan Hazard, Marco Reus und Julian Brandt aufbieten.

Hitz für Kobel im Tor

Die Borussia plagen ohnehin große Verletzungsprobleme. Im Tor wird Marwin Hitz anstelle des angeschlagenen Stammtorhüters Gregor Kobel stehen.

Der BVB muss sich nach dem 3:1-Sieg in Bielefeld nun im DFB-Pokal gegen den FC Ingolstadt beweisen, die Rehabilitation vor den eigenen Fans nach dem Champions-League-Debakel in Amsterdam steht weiter im Vordergrund. SPORT1 überträgt das Match des Pokal-Titelverteidigers am Dienstag im Free-TV und im kostenlosen 24/7-Stream auf SPORT1.de !

Der große DFB-Pokal-Abend auf SPORT1 startet bereits um 18:00 Uhr mit allen Infos im „DFB-Pokal Countdown“. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan des DFB-Pokals)

Die Übertragung der Zweitrunden-Partie beginnt um 20:00 Uhr, im Anschluss steht ab 22:00 Uhr in den „DFB-Pokal Highlights“ die Nachberichterstattung zum Livespiel auf dem Programm.

Ingolstadt wittert Chance

„In der zweiten Runde des DFB-Pokals bei Dortmund zu spielen, ist für den Verein und alle die hier tätig sind, ein riesiges Zubrot“, sagt Ingolstadts Stefan Kutschke bei SPORT1.

„Dennoch werden wir nicht mit der weißen Flagge nach Dortmund fahren und fragen, ob wir das Trikot von dem oder von dem bekommen. Borussia Dortmund ist eine andere Liga, das ist auch klar“, so der FCI-Kapitän.

So können Sie BVB - Ingolstadt LIVE verfolgen:

Free-TV: SPORT1

Voraussichtliche Aufstellungen BVB - Ingolstadt:

Dortmund: Hitz - Pongracic, Akanji, Hummels - Can, Witsel - Wolf, Hazard - Brandt, Reus - Tigges

Ingolstadt: Buntic - Heinloth, Antonitsch, Keller, Gaus - Preißinger - Bilbija, Stendera, Linsmayer - Kutschke, Kaya

BVB mit guter Bilanz gegen Ingolstadt

Rose will „unbedingt eine Runde weiterkommen“. Ingolstadt habe allerdings nichts zu verlieren und die Chance, „das Spiel des Lebens zu machen“. Der BVB wolle „so auftreten, wie sich das gehört. Wenn wir anfangen rumzukrümeln, ein offenes Spiel zulassen, dann können wir Probleme bekommen.“

Live aus dem Signal Iduna Park präsentieren Moderator Thomas Helmer, Kommentator Markus Höhner und Experte Stefan Effenberg den langen Fußball-Abend auf SPORT1.

Ingolstadt, aktuelles Schlusslicht in der 2. Bundesliga, und der BVB sind im DFB-Pokal sind bislang noch nicht aufeinandergetroffen. In den Bundesliga-Spielzeiten 2015/16 und 2016/17 gab es vier Duelle, von denen der BVB drei gewinnen konnte. Ein Spiel ging unentschieden aus.

Infos zum DFB-Pokalspiel BVB- FC Ingolstadt:

Anstoß: 26.10.2021 - 20:00 Uhr

Stadion: Signal-Iduna-Park (Dortmund)

Schiedsrichter: Matthias Jöllenbeck (Freiburg)

Letzte Begegnung: Bundesliga 2016/17 - Dortmund 1:0 Ingolstadt

Gesamtstatistik: 4 Begegnungen, 3 Siege BVB, 1 Unentschieden

