DFB-Pokal: Bayer Leverkusen hofft auf Einsatz von Alario

Bayer Leverkusen geht mit personellen Sorgen in die zweite Runde des DFB-Pokals. Ein Problem gibt es vor allem im Sturm.

Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen geht mit personellen Sorgen auf der Stürmerposition in die zweite Runde des DFB-Pokals. Auch Lucas Alario habe „nach dem Spiel in Sevilla noch leichte Beschwerden. Deshalb hat er auch heute individuell trainiert“, sagte Trainer Gerardo Seoane vor dem Spiel am Mittwoch (18.30 Uhr/Sky) gegen den Zweitligisten Karlsruher SC.