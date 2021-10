"Legende des Sports": SportpresseBall würdigt Gerd Müller

Der Deutsche SportpresseBall ehrt die verstorbene Fußball-Ikone Gerd Müller. Der „Bomber der Nation“ wird im Rahmen der Gala am 6. November in der Kategorie „Legende des Sports“ ausgezeichnet. Erstmals in der Geschichte der Veranstaltung erhält damit ein Sportler diese Würdigung nach seinem Tod. Der frühere Nationalstürmer war am 15. August im Alter von 75 Jahren gestorben.