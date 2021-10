Corona: Auch Iserlohns Heimspiel gegen Düsseldorf verschoben

Das am kommenden Freitag angesetzte DEL-Heimspiel zwischen Iserlohn und Düsseldorf wird verschoben. Es gibt zwei weitere Coronafälle im Team der Gastgeber.

Das am kommenden Freitag angesetzte DEL-Heimspiel der Iserlohn Roosters gegen die Düsseldorfer EG ist wegen weiterer Coronafälle im Team der Gastgeber auf den 7. Dezember verschoben worden. Nach Auskunft der Roosters sei derzeit nicht absehbar, wann man „in ausreichender Mannschaftsstärke in den Trainings- und Spielbetrieb zurückkehren“ könne.

Die komplette Iserlohner Mannschaft hatte sich am Sonntag in behördlich angeordnete Corona-Quarantäne beziehungsweise häusliche Isolation begeben. Bereits am Samstag waren zwei PCR-Tests positiv ausgefallen, zahlreiche Spieler hätten bereits Symptome einer Corona-Erkrankung aufgewiesen, hieß es seitens des Klubs.