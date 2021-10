Formel 1: Mazepin von Schumacher in Austin vorgeführt - das sagt der Haas-Pilot

So sinnvoll ist Schumachers Vertragsverlängerung

Nikita Mazepin hat in Austin das ganze Wochenende über große Probleme. Beim Rennen verliert er sogar über eine Minute auf Mick Schumacher. Der Russe erklärt danach seine Demütigung.

Nikita Mazepin und das F1-Wochenende in Austin - das harmonierte wirklich mal gar nicht.

War der 22-Jährige schon über die gesamte Saison durch Fehler und Streitlust aufgefallen, offenbarte sich sein sportlicher Rückstand auf Teamkollege Mick Schumacher am Wochenende in geradezu demütigender Deutlichkeit. (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)

Mazepin hatte an diesem Wochenende nie auch nur den Hauch einer Chance, wenngleich Schumacher das Rennen im unterlegenen Haas nur einen Platz vor ihm beendete. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

Mazepin-Abstand zu Mick Schumacher riesig

Aber auch dieser eine Platz kann zuweilen mehr sagen, als einem lieb ist - vor allem, wenn so ein riesiger Abstand zum Teamkollegen vorliegt.

Mazepin gab seine Kopfstütze als Grund an: „In Kurve 2 hat sich die Kopfstütze gelöst. Ich musste das Team fragen, ob irgendwer um mich herum war, weil ich nicht wissen konnte, ob ich einlenken konnte oder nicht.“

Haas-Teamchef nimmt Mazepin in Schutz

Haas-Teamchef Günther Steiner erklärte, dass Verriegelungsstifte in der Vorbereitung nicht richtig eingerastet seien und die Stütze deshalb nicht komplett habe abgenommen werden müssen, als Mazepin in die Boxengasse fuhr. Man habe sie stattdessen „einfach wieder nach unten geschoben“.

Also zumindest zu Rennbeginn war Mazepin wohl tatsächlich ohne Eigenverschulden beeinträchtigt. Doch der Russe war auch nach dem Boxenstopp langsam unterwegs.

Mazepin in Austin mit vielen Problemen

Doch auch wenn er im Rennen womöglich Pech hatte: Mazepin war bereits das gesamte Wochenende in seiner eigenen Liga unterwegs - allerdings nicht an der Spitze.

Am Samstag hatte er beinahe absurde Schwierigkeiten, sich an die vorgegebenen Streckenlimits zu halten: Runde für Runde wurde ihm nachträglich gestrichen, weil er in den kritischen Kurven 6, 9 und 19 immer wieder über die Begrenzungen hinausfuhr.