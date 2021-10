FC Bayern: Joshua Kimmich, Serge Gnabry, Thomas Müller diskutieren über Dembélé

In La Liga steht Tabellenplatz neun zu Buche, zuletzt setzte es im Clásico gegen Real Madrid eine 1:2-Niederlage. Nicht mit von der Partie war Ousmane Dembélé, der noch an einer Oberschenkelverletzung laboriert.

In der sechsteiligen Doku „FC Bayern - Behind the Legend“ auf Amazon Prime soll Serge Gnabry erklärt haben, Dembélé sei „viel besser“ als Kylian Mbappé. Das berichtete die Bild vor der Veröffentlichung am 2. November. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)