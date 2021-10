Joshua Kimmich vom FC Bayern bekommt in Impfdebatte Beistand von AfD

Die AfD begrüßt Joshua Kimmichs Impfweigerung. Alice Weidel sieht ihn als „Vorbild“ und Opfer in der öffentlichen Debatte.

„An Joshua Kimmich wird offenkundig ein Exempel statuiert, um die Bürger weiter in Panikstimmung zu versetzen. Statt Stimmung für neue Einschränkungen zu machen, ist es längst an der Zeit, zur Eigenverantwortung des Einzelnen für seinen Gesundheitsschutz zurückzukehren. Joshua Kimmich kann in dieser Hinsicht durchaus als Vorbild dienen“, erklärte die AfD-Fraktionsvorsitzende Alice Weidel im Deutschen Bundestag.