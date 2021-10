NBA: Schröder gewinnt mit Boston im Nachsitzen

Nach seiner bislang besten Saisonleistung hat Nationalspieler Dennis Schröder mit den Boston Celtics in der NBA den zweiten Sieg in Folge gefeiert.

Nach seiner bislang besten Saisonleistung hat Nationalspieler Dennis Schröder mit den Boston Celtics in der Basketball-Profiliga NBA den zweiten Sieg in Folge gefeiert. Nach Verlängerung gewann der Rekordmeister am Montag (Ortszeit) bei den Charlotte Hornets mit 140:129, für die Gastgeber war es die erste Niederlage in der neuen Spielzeit.