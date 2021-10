DFB-Pokal: Bayern-Trainer Julian Nagelsmann gegen Gladbach wohl zurück auf der Bank

Eine Woche nach seinem positiven Coronatest wird Julian Nagelsmann am Mittwoch (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER ) im DFB-Pokal-Hit bei Borussia Mönchengladbach voraussichtlich auf die Trainerbank des deutschen Fußball-Rekordmeisters Bayern München zurückkehren. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan des DFB-Pokals)

Das bestätigte Vereinspräsident Herbert Hainer am Montagabend im Rahmen der Premiere der Amazon-Doku „FC Bayern - Behind the Legend“.