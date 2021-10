2. Bundesliga: Peter Neururer und Jens Keller über Erfolg des FC Schalke 04

Schalke 04 ist zurück in der Erfolgsspur © Imago

Der FC Schalke ist zurück in der Erfolgsspur. Doch was steckt hinter dem Aufschwung der Königsblauen? Das sagen die Gäste im Maschinensucher Doppelpass 2. Bundesliga.

Der 3:0-Erfolg des FC Schalke am vergangenen Wochenende gegen Dynamo Dresden dürfte für ordentlich Erleichterung bei den Verantwortlichen der Königsblauen gesorgt haben. Vor fast 55.000 Zuschauern waren die Knappen zwar nicht zwingend überlegen, dafür in den entscheidenden Momenten eiskalt. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur 2. Bundesliga)

„Das war mehr als Gänsehaut, eine Renaissance der Fußball-Atmosphäre. Da wurde heute mehr oder weniger schon der Aufstieg gefeiert. Was da los war, das ist nicht mehr zu toppen“, schwärmte SPORT1 -Experte Peter Neururer im Maschinensucher Doppelpass 2. Bundesliga über die Stimmung auf Schalke.

„Das war an Intensität nicht mehr zu toppen. Und diese eigenartige Sensibilität, die die Schalker haben – die leiden natürlich auch extrem – für die Mannschaft. Im Moment gibt die Mannschaft eine ganze Menge. Vielleicht nicht so an Spielerischem, aber sie kämpft. Und das nimmt die Fans mit“, ergänzte Neururer.