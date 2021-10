Bundesliga, FC Bayern: Wird Omar Richards ein Nagelsmann-Gewinner?

Es ist ein echter Kindheitstraum, der am Wochenende in Erfüllung ging.

„Von solchen Dingen träumt man als Kind, und im Moment habe ich das Gefühl, dass ich meine Träume auslebe, das Champions-League-Spiel neulich, und jetzt mein erstes ganzes Spiel für Bayern“, schwärmte Richards nach dem 4:0-Sieg: „Ich bin sehr glücklich, heute die Chance in der Startelf bekommen zu haben und dass die Trainer an mich glauben. Ich bin zufrieden mit meiner Leistung und mit meinem Team. Die Fans haben für eine Gänsehaut-Stimmung gesorgt. Bei Bayern zu spielen, ist ein echter Kindheitstraum für mich. Ich habe heute jede Minute genossen.“

Richards-Entscheidung gibt Marschroute vor

Es war ein ungewöhnlicher Transfer der Bayern , als Richards im Sommer ablösefrei an die Säbener Straße kam. 104 Pflichtspiele hatte der gebürtige Londoner für den FC Reading gemacht, aber eben keines davon in der Premier League. Vielleicht noch überraschender: Ein Vertrag bis 2025 und ein damit verbundenes Signal, dass die Verantwortlichen langfristig mit ihm planen. ( Die aktuellesten Gerüchte und Fakten im SPORT1 -Transferticker )

Eine mutige Entscheidung, welcher aber auch eine ganze neue Marschrichtung zugrunde liegen scheint. Sportvorstand Hasan Salihamidzic, Vorstandsboss Oliver Kahn und Co. wollen keine Chancen verpassen, junge und ambitionierte Spieler nach München zu holen. In der Vergangenheit gelang das selten und die Münchner holten oftmals erst Profis, die ihre Tauglichkeit schon unter Beweis gestellt hatten. Sie trauten Hansi Flick zu, das beste aus Talenten herauszuholen - und das gilt auch für seinen Nachfolger Julian Nagelsmann.

Nagelsmann treibt Richards die Championship aus

In fünf Pflichtspielen warf der 34-Jährige seinen Schützling nun rein - als Linksverteidiger und linker Mittelfeldspieler. Richards bringt sowohl defensive als auch offensive Qualitäten mit. In England galt er als starker und bissiger Zweikämpfer, er gehörte zu den besten Eins-gegen-Eins-Spielern der oft rauen Championship. Richards spielte in der Viererkette und in der Dreierkette. Auch ein Einsatz in der Innenverteidigung ist denkbar. Ach ja: Richards ist 1,74 Meter groß, wie er nach unterschiedlichen Angaben erklärte. „Definitiv nicht 1,85.“