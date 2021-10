Rummenigge über Kimmich-Debatte: „Die Kirche trotzdem im Dorf lassen“

Der ehemalige Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge hat in der Impfdebatte um Nationalspieler Joshua Kimmich Gelassenheit gefordert. „Es ist offensichtlich zu einem Politikum geworden. Man sollte die Kirche trotzdem im Dorf lassen“, sagte der langjährige Vorstandsvorsitzende des deutschen Fußball-Rekordmeisters am Montagabend im Rahmen der Premiere der Amazon-Doku „FC Bayern - Behind the Legend“.