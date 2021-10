Ski Alpin: Petra Vlhova erhebt schwere Vorwürfe gegen Ex-Trainer Livio Magoni

Ski-Star und Gesamtweltcupsiegerin Petra Vlhova erhebt in ihrer Biografie schwere Vorwürfe gegen ihren Ex-Trainer. Die Zusammenarbeit sei ein „Massaker“ gewesen.

Die slowakische Skifahrerin und Gesamtweltcupsiegerin erhebt in ihrer im November erscheinenden Biografie schwere Vorwürfe gegen ihren Ex-Coach Livio Magoni.

Der Italiener soll ihr und ihrem Team während ihrer Zusammenarbeit mental schwer zugesetzt haben und sie mit seinem Verhalten an den Rande eines Nervenzusammenbruchs gebracht haben. ( NEWS: Alles zum Ski-Weltcup)

Vlhova wurde als „Bügeleisen“ bezeichnet

Nachdem sie ihr Trainer aufgrund ihres harten Fahrstils im März diesen Jahres in einem Interview mit dem Corriere della Sera als „Bügeleisen“ bezeichnete, war für Vlhova schließlich klar, die fünf Jahre währende Zusammenarbeit beenden zu müssen. „Es war, als hätte er mich umgebracht. Er hat alles zerstört“, so die Slowakin. (SERVICE: Die Ski Alpin Ergebnisse)

„Ich brach mental zusammen und brüllte ungefähr drei Stunden lang. Ich konnte es nicht aufhalten. Ich rief meinen Bruder an, um das mit Livio zu beenden und fluchte dabei heftig am Telefon. In diesem Moment hasste ich ihn, er ruinierte alle Freuden des Gesamtweltcupsiegs“, schilderte die 26-Jährige.