3. Liga: Felix Götze erleidet Kopfverletzung - Duisburg 1:1 gegen Lautern

Bitteres Déjà-Vu in der 3. Liga: Felix Götze erleidet beim Remis des 1. FC Kaiserslautern beim MSV Duisburg erneut eine Kopfverletzung.

Der 1. FC Kaiserslautern hat in der 3. Liga den fünften Sieg in Folge und damit den Sprung auf den Aufstiegsrelegationsplatz verpasst, der MSV Duisburg bremste unter dem neuen Trainer Hagen Schmidt vorerst seine Talfahrt.

Duisburg verhinderte die vierte Niederlage in Folge, steckt aber weiter in der Abstiegszone fest. Schmidt, zuletzt Trainer der U17 des Bundesligisten Borussia Mönchengladbach, hatte vor einer Woche die Nachfolge des entlassenen Pawel Dotschew angetreten.

Götze erleidet Kopfverletzung

In der Schlussphase erlitt der Lauterer Felix Götze nach einem Zusammenprall mit dem Duisburger Rolf Feltscher offenbar eine Kopfverletzung und musste - den Nacken mit einer Halskrause gestützt - auf einer Trage vom Feld gebracht werden.

Nach Spielende war der Mittelfeldspieler in der Kabine bei Bewusstsein und ansprechbar, wie FCK-Pressesprecher Stefan Roßkopf der Deutschen Presse-Agentur nach Abpfiff mitteilte. Götze wurde in ein Duisburger Krankenhaus gebracht. Eine genaue Diagnose kündigte Lautern für Dienstag an.