Formel 1: Verstappen besiegt Hamilton in Austin - so düpierte Red Bull Mercedes

Max Verstappen kämpfte Lewis Hamilton in Austin nieder © Imago

Der USA-GP in Austin zeigt, wie eng es aktuell zwischen Red Bull und Mercedes zugeht. Das sagen Verstappen, Marko, Hamilton und Wolff.

Dieser Texas-Thriller war nichts für schwache Nerven: Nach dem direkten Duell am Start kommen sich die beiden WM-Rivalen Max Verstappen (23) und Lewis Hamilton (36) auch in den Schlussrunden des USA GP in Austin nochmal richtig nahe. (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)