Bundesliga: Uli Hoeneß schimpft wegen Causa Lucas Hernández

Zu der Angelegenheit um Lucas Hernández hat Uli Hoeneß eine klare Meinung. „Das ist alles lächerlich, völlig gaga“, beschrieb er laut Abendzeitung die drohende Haftstrafe am Rande der Premiere der neu erscheinenden Bayern-Doku Behind the Legend und fügte hinzu: „Der ist mit seiner Frau verheiratet und soll jetzt ins Gefängnis für eine Geschichte, die vor Jahren passiert ist.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)