Manchester United: Trainer Ole Gunnar Solskjaer steht offenbar vor Entlassung

Schwache Bilanz von Manchester United

Die Red Devils hinken den Ansprüchen in der laufenden Saison klar hinterher. In der Premier League belegt Solskjaers Mannschaft mit 14 Punkten aus neun Partien nur Rang sieben. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der Premier League)

Löst Conte Trainer Solskjaer ab?

Trotz der miserablen Bilanz von fünf Niederlagen in den vergangenen neun Spielen ist Solsjkaer noch von seiner Herangehensweise überzeugt - obwohl es Kritik an seiner Taktik sowie dem Vernehmen nach Missgunst von Top-Stars im Team gibt.

„Ich glaube an mich, ich glaube daran, dass ich dem, was ich mit dem Klub erreichen will, näher komme“, betonte der 48-Jährige nach dem Debakel gegen das Team von Jürgen Klopp am vergangenen Sonntag.