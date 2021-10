1. FC Köln: Anthony Modeste blüht unter Steffen Baumgart auf

„Modeste! Modeste!“, schallte es nach Abpfiff durch das RheinEnergieSTADION in Köln, das erstmals seit 603 Tagen wieder ausverkauft war.

Nach neun Spieltagen steht der 33-Jährige bereits bei sechs Saisontoren. So viele schoss er letztmals in der Saison 2018/19 für die Kölner, allerdings in der 2. Bundesliga.