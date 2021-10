Muss Barca doch nicht für Philippe Coutinho an Liverpool nachzahlen?

Bislang wurde in verschiedenen englischen und spanischen Medien berichtet, dass für den FC Barcelona eine Nachzahlung in Höhe von 20 Millionen Euro an den FC Liverpool fällig werde, sobald der Brasilianer die Marke von 100 Pflichtspielen für Barca erreicht. Das könnte schon am Mittwoch der Fall sein, wenn die Mannschaft von Trainer Ronald Koeman in La Liga bei Rayo Vallecano antritt. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)