Felix Neureuther kritisiert FIS-Ideen zu Hallen- und Matterhorn-Rennen

Felix Neureuther hat nicht gerade positiv auf die Idee des neuen FIS-Präsidenten Johan Eliasch reagiert, künftig Weltcup-Rennen in Skihallen durchzuführen.

„Wo ist denn der Skisport zuhause? In den Bergen!“, betonte der ehemalige Ski-Star im Rahmen der ARD-Übertragung des Weltcupauftakts in Sölden am vergangenen Wochenende und ergänzte: „Und ich finde, da gehört er auch hin.“