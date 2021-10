Formel 1 in Austin: Shaq-Mania! O'Neal stiehlt F1-Stars um Verstappen und Hamilton Show

Max Verstappen war der Rennsieger, Sergio Pérez der Liebling der Fans - und Sebastian Vettel glänzte mit seiner Aufholjagd. Der heimliche Held in Austin war aber dennoch Shaquille O‘Neal.

NBA-Legende Shaquille O'Neal begeisterte mit seinem Auftritt am Circuit of the Americas die Massen.