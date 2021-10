FC Bayern: Salihamidzic bat Nagelsmann um Abstriche beim Gehalt

„Das Ganze muss bis Sonntag abgewickelt sein. Ich werde nicht zulassen, dass sich die Verhandlungen ziehen“: Dies waren die Worte von Leipzigs Geschäftsführer Oliver Mintzlaff, wie Struth in seinem Buch „Meine Spielzüge. Aus der Kohlensiedlung zum erfolgreichsten Spielerberater Deutschlands“ berichtet. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Kahn: „Das ist ja Waaahnsinn“

Die Bild hatte aus dem Werk, in dem auch viele Details zu Mario Götzes Bayern-Wechsel preisgegeben wurden, erste Auszüge veröffentlicht.

Bei Nagelsmann habe RB Druck gemacht, weil sie „selbst einen Trainernachfolger bestimmen“ mussten. Mintzlaff sagte daher laut Struth: „Das muss alles schnell gehen, damit keine Ungewissheit in der Mannschaft aufkommt. Bis Sonntag steht der Deal, oder ich blase alles ab.“

Bei Bayern sei man davon nicht besonders begeistert gewesen - genauso wenig wie über die Forderung nach einer Ablöse in Höhe von 30 Millionen Euro. Entsprechend lief Struths Gespräch mit Oliver Kahn, dem Vorstandsvorsitzenden der Münchner.

„Das Nächste, was ich hörte, war: ‚Das ist ja Waaahnsinn!‘“, sagte Struth über das Telefonat. Bayern habe neun Millionen Euro geboten , Struth plädierte für 15.

Salihamidzic ungewöhnliche Bitte an Nagelsmann

Weil der Deal in so kurzer Zeit über die Bühne ging, kam es wenig später zudem zu einem ungewöhnlichen Vorgang. Obwohl sich Bayern und Nagelsmann ebenso wie die Vereine bereits vertraglich geeinigt hatten, meldete sich Salihamidzic mit einer Bitte bei Struth.

Was Salihamidzic natürlich klar gewesen sei, „aber als sie Julian das Angebot machten, waren sie nicht davon ausgegangen, über 20 Millionen an Leipzig entrichten zu müssen.“ Fragen könne er Nagelsmann ja, sagte Struth: „Ob er auf deine Bitte eingeht, liegt allein an ihm.“