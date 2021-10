Diese Packs sind in FIFA Ultimate Team ein Muss

Neben dem eigenen Skill geht es in FIFA Ultimate Team natürlich auch im Glück – besonders bei den Packs. Aber auf welche Packs sollte man sich am besten konzentrieren?

Eines vorweg: Wenn man extrem viel Glück hat, kann man natürlich auch bei den normalen Standardpacks einen Walkout ziehen. Oder sogar eine Ikone. Am Ende ist das aber eher die Ausnahme als die Regel. Tatsächlich gibt es einige Packs, auf die man immer ein Auge werfen sollte. Das hat zwei Gründe: Preis und Rewards.

Um sich die besten Packs sichern zu können, reichen Münzen und FIFA Points allein nicht aus. Die begehrtesten Packs sind häufig nur über das Abschließen von SBCs oder Objectives verfügbar. Durch Lightning Rounds und die wöchentlichen FUT Rewards kann man sich aber auch einige in regelmäßigen Abständen schnappen. Aber welche Packs stehen im Ranking ganz oben?

Von Jumbo Premium bis Ultimativ – Das sind die besten Packs

EA Sports hat sich bei den Namen wirklich ins Zeug gelegt. Wenn man sich aber die Belohnungen der Packs anschaut, versteht man, warum da Wörter wie Mega, Jumbo und Ultimativ stehen. Je besser der Name klingt, desto teurer wirds aber. Hier mal eine kleine Übersicht davon:

Aber wie auch im echten Leben – teuer ist nicht gleich Qualität. Natürlich steigt die Chance, bei mehr Ausgaben einen größeren Gewinn zu landen, aber am Ende ist das Ziehen von Packs eben nur ein Glücksspiel. Sich an der goldenen Mitte zu orientieren ist wahrscheinlich die beste Lösung. Und ein Tipp zum Abschluss: Keine Münzen für Packs ausgeben. Es ist immer besser, in SBCs zu investieren und sich die dortigen Rewards zu sichern.