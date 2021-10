Anzeige

Call of Duty Warzone: So schaltet man die Halloween Skins frei

Das Halloween-Event in COD-Warzone bringt eine Menge einzigartiger Skins mit sich. © Activision

Mit dem Haunting Halloween Event bekommt Warzone drei frische Operator-Skins verpasst. Aber wie kann man sich die Skins von Scream, Ghost of War und Donnie Darko sichern?

Seit dem 19. Oktober läuft das Halloween Haunting Event in Call of Duty: Warzone. Für die Zeit um Ende Oktober hat sich Activision etwas Besonderes überlegt. Passend zum Thema Halloween wurden drei neue Skin-Pakete veröffentlicht. Was muss man aber tun, um sie freizuschalten?

Bereits vor dem Release des Updates konnte man einen Blick auf die Skins und Cosmetics werfen. Einige Hacker hatten es sich zur Aufgabe gemacht, der Community zu zeigen, was auf sie zukommt. Die Preise für die Pakete haben es nämlich in sich.

So viel kosten die Haunting Halloween Skins in Warzone

Wenn man in CoD: Warzone in die Rolle von Donnie Darko und Co. schlüpfen will, muss man ordentlich CoD Punkte investieren. Jedes Bundle kostet insgesamt 2.400 Punkte, also umgerechnet rund 20 Euro. Lohnen sich die Skin Bundles am Ende auch? Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Es gibt aber einige überzeugende Argumente.

Neben einem Operatorskin enthalten die Bundles auch Blueprints für die verschiedensten Waffen. Am interessantesten ist vielleicht der Finishing Move, der in jedem Fall einzigartig ist. Zusätzlich gibt es in allen Paketen ein Emblem, das auf das jeweilige Thema hinweist.