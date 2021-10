Barthel erreicht Achtelfinale in Cluj-Napoca

Die 31-Jährige aus Neumünster setzte sich am Montag 6:3, 7:5 gegen die Ungarin Anna Bondar durch. Im Achtelfinale trifft sie nun auf Bernarda Pera (USA) oder Marta Kostjuk (Ukraine/Nr. 6).

Für Barthel war es nach zuletzt drei Erstrundenniederlagen in Serie wieder ein Erfolgserlebnis. Auch Anna-Lena Friedsam (Neuwied) kämpfte am Montag noch bei dem Turnier um den Einzug in die Runde der besten 16.