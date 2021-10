FSV Mainz erst in der Rückrunde wieder mit St. Juste

Totaler Blackout! Sowas passiert eigentlich nur in der Kreisklasse

Bundesligist FSV Mainz 05 kann erst in der Rückrunde wieder auf Verteidiger Jeremiah St. Juste nach dessen Schulter-OP zurückgreifen.

„Es wird einige Zeit dauern, bis er wieder auf dem Platz steht. Aber in der Hinrunde natürlich nicht mehr“, sagte Trainer Bo Svensson am Montag. St. Juste hatte sich Anfang Oktober zum wiederholten Mal die Schulter ausgekugelt und wurde in der vergangenen Woche operiert.