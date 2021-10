Davis Cup: Deutschland weiter ohne Zverev, aber mit Rückkehrer Gojowczyk

"Die fünf Jungs brennen für die Finals und freuen sich, für die Nationalmannschaft und die deutschen Fans zu spielen", sagte Kohlmann: "Wir können in dieser Konstellation viel erreichen und sind in der Breite gut aufgestellt."

In der Vorrundengruppe F trifft das deutsche Team in Innsbruck am 27. November auf Serbien, das vermutlich vom Weltranglistenersten Novak Djokovic angeführt wird, sowie einen Tag später auf Österreich. Auch ein Viertelfinale mit deutscher Beteiligung fände in Innsbruck statt, Halbfinale und Finale werden in Madrid ausgetragen.