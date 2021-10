BVB: Alex Steudel wundert sich über Reaktion von Hummels & Co. auf Bielefeld-Sieg

Ich verstehe deshalb nicht, was Mats Hummel meinte, als er das 3:1 in Bielefeld als „eine Antwort“ auf das 0:4 in Amsterdam bejubelte. Eine Antwort ist für mich was ganz anderes. Eine Antwort sind ein paar Siege hintereinander, hübsche, überzeugende Auftritte, und kein 3:1 beim Vorletzten, dessen letzter Heimsieg stattfand, das wollen wir nicht vergessen, als sich Deutschland auf den Sommerurlaub freute. Und dann auch noch gegen Schalke.(NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)