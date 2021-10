Pokal: Bielefeld ohne Sorgen in Mainz

Die Arminia geht mit voller Kaderstärke in den Pokal © AFP/POOL/SID/THOMAS KIENZLE

Arminia Bielefeld geht ohne Personalsorgen ins DFB-Pokal-Zweitrundenspiel beim Bundesliga-Rivalen FSV Mainz 05 am Dienstag (20.45 Uhr).

Das Duell wird für beide Mannschaften ein Doppelschlag: Bereits am Samstag (15.30 Uhr/beide Sky) sehen sie sich zum Bundesligaspiel auf der Alm wieder. „Natürlich ist das speziell“, sagte Kramer, „aber ich freue mich darauf.“ In seiner Aufstellung kündigte er aufgrund der englischen Woche „die eine oder andere Änderung“ an.