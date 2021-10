Wintersport: Neues-TV Magazin auf SPORT1 - "SKI & BERGE – Das DSV Magazin"

Ski-Ass Ferstl in Auftaktfolge zu Gast

In jeder Sendung begrüßt Ruth Hofmann auch einen Stargast im Studio, mit dem sie über die eigene Karriere sowie Rückschlüsse vom Leistungs- auf den Freizeitsport spricht - Profi-Geheimtipps für den nächsten Wintersporttag auf der Piste oder in der Loipe inklusive.