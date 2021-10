Formel 1 in USA: Sebastian Vettel glänzt - Ralf Schumacher schwärmt

Sebastian Vettel gelingt beim GP der USA eine bravouröse Aufholjagd. Die wird am Ende mit einem Punkt belohnt - auch dank Kimi Räikkönen.

Von der Hiobsbotschaft zum Happy End in drei Tagen!

Sebastian Vettel hat ein ereignisreiches Wochenende beim Großen Preis der USA mit einem Erfolgserlebnis abgeschlossen und ist im Aston Martin mit Platz 10 beim 17. Rennen der Saison zum fünften Mal in die Punkte gefahren. (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)

Dabei hatte der US-Trip mit der schlechtestmöglichen Nachricht begonnen: Wegen eines Antriebswechsels stand bereits am Donnerstag fest, dass der Heppenheimer vom Ende des Feldes ins Rennen starten würde .

Vettel macht das Beste aus USA-Qualifying

Vettels Glück im Unglück: Fernando Alonso im Alpine und George Russell im Williams teilten sein Schicksal - und mit dem Qualifying am Samstag nahm der Deutsche sein Glück dann selbst in die Hand.

Weil er bei der Zeitenjagd auf dem Circuit of the Americas als Zwölfter vor Alonso und Russell landete, durfte er immerhin vom 18. Platz ins Rennen starten. (DATEN: Die Teamwertung der Formel 1 )

„Im Qualifying konnte er diese Plätze gutmachen. Jetzt sehen wir auch, wie wichtig das war, nicht in der Dirty Air zu sein und zwei Plätze weiter vorne zu sein“, analysierte Ex-Formel-1-Fahrer Ralf Schumacher nach dem Rennen bei Sky und lobte: „Das sind alles diese Dinge, die eben zählen.“

Formel 1 in USA: Vettel holt einen Punkt

An die positiven Eindrücke vom Samstag knüpfte Vettel am Sonntag nahtlos an, lieferte eine nahezu fehlerfreie Vorstellung und begeisterte zwischenzeitlich mit sehenswerten Überholmanövern. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)