DFB Pokal live mit FC Bayern, Dortmund - Ingolstadt bei SPORT1 im Free-TV, Stream

Die zweite Runde des DFB-Pokals hat es in sich! Der FC Bayern will nach dem historischen Kollaps im Vorjahr Wiedergutmachung betreiben. Und Borussia Dortmund braucht einen Sieg gegen Ingolstadt, um den Traum von der Titelverteidigung am Leben zu halten.

Es ist noch nicht einmal zehn Monate her, da ereignete sich sich in Kiel Historisches.

Erstmals seit 20 Jahren verabschiedete sich der FC Bayern an jenem nasskalten Januartag in der zweiten Runde aus dem DFB-Pokal.

Plötzlich war der Weg frei für die Konkurrenz: Borussia Dortmund kämpfte sich bis ins Endspiel von Berlin vor und sicherte sich den ersten Titel seit Jahren. Bayerns Vorstandsboss Oliver Kahn kündigte an: Nächstes Mal werde man es dem BVB nicht so leicht machen . (DATEN: Ergebnisse und Spielplan des DFB-Pokals)

Und nun steht sie also wieder an, die zweite Runde im DFB-Pokal! Strauchelt auch diesmal wieder einer der großen Favoriten?

DFB-Pokal: Bayern trifft auf Gladbach

Am Mittwoch müssen sich die Münchner gegen Borussia Mönchengladbach beweisen - also das Team, das dem Topfavoriten in der jüngeren Vergangenheit des Öfteren ein Bein stellte. Zwei der letzten fünf Duelle konnte die Fohlenelf gewinnen, zuletzt holte Gladbach beim Saisonauftakt in der Bundesliga ein Remis.