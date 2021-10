Joshua Kimmich: FC-Bayern-Star verweigert Impfung - Image-Schaden?

Sein Impf-Geständnis rückt Joshua Kimmich unfreiwillig in den Brennpunkt. SPORT1 beleuchtet, welche Folgen dem Starspieler des FC Bayern daraus zu erwachsen drohen.

Das Standing von Joshua Kimmich ist enorm, auch über die Grenzen des Fußballs hinaus - zumindest war das bis zu diesem Wochenende so.

Ist Kimmich ein kategorischer Impfgegner?

Er sei keineswegs „ein Corona-Leugner oder Impf-Gegner“, erklärte der Bayern-Star am Samstag nach dem 4:0 gegen die TSG Hoffenheim bei Sky .

Kimmich fügte an, es gebe „nur noch ‚geimpft‘ oder ‚nicht geimpft‘. Und ‚nicht geimpft‘ bedeutet dann oftmals gleich, dass man irgendwie Corona-Leugner oder Impf-Gegner ist.“

Er verwies dabei auf andere Menschen, die wie er „einfach ein paar Bedenken haben – was auch immer die für Gründe haben. Und ich finde, auch das sollte man respektieren.“

Seine persönlichen Bedenken stellten sich so dar, sagte Kimmich, „weil ich einfach für mich warten will, was Langzeitstudien angeht.“