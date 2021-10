Formel 1 in USA: Lewis Hamilton kocht Max Verstappen am Start ab

Danner sicher: "Weltmeister werden wir erst in Abu Dhabi haben"

Lewis Hamilton gewinnt den Start beim Großen Preis der USA, das Duell mit Max Verstappen läuft diesmal fair ab. Weiter hinten geht es hoch her.

Die beiden erbitterten Rivalen im Rennen um den WM-Titel in der Formel 1 lieferten sich auf den ersten Metern in Austin/Texas ein erbittertes Duell, in dem sich Hamilton letztlich auf der Innenbahn durchsetzen und die Führung übernehmen konnte.