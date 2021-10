Ligue 1: Jerome Boateng verliert mit Lyon im Duell der Ex-Bayern-Verteidiger gegen Nizza um Dante

OGC Nizza gewinnt sein Heimspiel am 11. Spieltag der Ligue 1 gegen Olympique Lyon. Im Duell der beiden Ex-Bayern-Verteidiger Dante und Jerome Boateng hat der Brasilianer das glücklichere Ende für sich.

Die Mannschaft um Weltmeister Jerome Boateng verlor am Sonntag sein Auswärtsspiel bei OGC Nizza mit 2:3 und verpasste damit den Sprung auf die Champions-League-Plätze. Sowohl der Brasilianer Dante als auch Ex-Nationalspieler Boateng standen dabei über 90 Minuten auf dem Platz. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Ligue 1)

Im Duell der beiden ehemaligen Bayern-Verteidiger sahen beide Profis eine ausgeglichene Partie, in der die Gäste durch einen Abstauber von Karl Toko Ekambi in der 35. Minute in Führung gingen.