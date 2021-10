Union verspielt Sieg in letzter Sekunde

Der VfB Stuttgart hat sich in Unterzahl einen Punkt gegen Union Berlin erkämpft und damit die Siegesserie der Eisernen in der Bundesliga gestoppt.

Der VfB Stuttgart hat sich in Unterzahl einen Punkt gegen Union Berlin erkämpft und damit die Siegesserie der Eisernen in der Fußball-Bundesliga gestoppt. Beide Teams trennten sich 1:1(1:0). (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Bis in die Schlussphase blieben die Stuttgarter extrem harmlos und schwächten sich durch eine Gelb-Rote Karte innerhalb von 33 Sekunden selbst. In der Nachspielzeit dann doch noch das Happy End durch das Tor von Youngster Wahid Faghir.

VfB über 90 Minuten extrem harmlos

Beide Teams starteten sehr abwartend in die Partie. Über weite Strecken der ersten Hälfte sahen die 32.595 Fans in der Arena so gut wie keine Höhepunkte.

Faghirs Ausgleich in letzter Sekunde

Unglücksrabe Baumgartl, der in seine alte sportliche Heimatzurückkehrte, zeigte sich über die Punktverluste sehr enttäuscht. „Wir kriegen in der letzten Sekunde so ein krummes Dung rein. Das ist ärgerlich.“ Union habe im gesamten Spiel bis auf zwei kleinere Chancen nichts zugelassen. „Wir hätten das zweite Tor machen müssen. Eigentlich hatten wir alles im Griff. Aber wir können trotzdem auf der guten Leistung aufbauen.“ Der späte Ausgleich fühle sich trotzdem wie eine Niederlage an.