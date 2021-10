Sieg in Antwerpen: Sinner kratzt an den Top 10

Sinner, jüngster Spieler unter den besten 40 der Welt, wird im kommenden ATP-Ranking auf Platz elf und damit so hoch wie noch nie geführt. Im "Race to Turin" rückte er auf Rang zehn vor und hat damit noch gute Chancen auf die Teilnahme am Saisonfinale der besten acht Spieler ab dem 14. November in seiner italienischen Heimat. Anfang Oktober hatte Sinner bereits in Sofia triumphiert.