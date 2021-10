Bundesliga: 1. FC Köln – Bayer 04 Leverkusen, 2:2 (0:2)

Moussa Diaby bediente Patrik Schick, der in der 14. Spielminute zum 1:0 einschoss. Karim Bellarabi versenkte die Kugel zum 2:0 für Leverkusen (16.) Ohne dass sich am Stand noch etwas tat, schickte der Unparteiische die Akteure in die Pause. Anthony Modeste schlug doppelt zu und glich damit für den 1. FC Köln aus (62./81.). Am Schluss sicherte sich der FC gegen Bayer 04 Leverkusen einen Zähler.