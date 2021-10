College Football: Illinois Fighting Illini und Penn State Nittany Lions mit neun Verlängerungen

Heißt konkret: Anstatt von der eigenen 25-Yard-Linie zu beginnen, ging es gleich an die Endzone, wo die Teams die Möglichkeit hatten, per Two-Point-Conversion zu starten. Eigentlich wurde die Regel eingeführt, um die Spiele zu beschleunigen. In diesem Duell ging der Plan allerdings nicht auf.

Overtime-Rekord imCollege Football

Denn weder Illinois noch Pennsylvania schafften es in der dritten, vierten, fünften, sechsten und siebten Verlängerung, zu punkten. In Overtime acht waren dann beide Teams erfolgreich, also ging es in die neunte. Schließlich beendeten die Fighting Illini dort das Duell mit einer Two-Point-Conversion zum 20:18.