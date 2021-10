EuroLeague-Starter München und Berlin mit Kontrastprogramm

Der deutsche Basketball-Meister Alba Berlin und Pokalsieger Bayern München haben nach ihren EuroLeague-Erfolgen im Bundesliga-Alltag ein Kontrastprogramm erlebt. München knüpfte durch einen sicheren 79:50 (50:30)-Erfolg beim weiter sieglosen Schlusslicht Frankfurt Skyliners an seinen ersten Königsklassen-Sieg bei Zalgiris Kaunas an und schob sich in der Tabelle weiter vor. Berlin hingegen kassierte 48 Stunden nach seinem EuroLeague-Erfolg gegen Roter Stern Belgrad durch eine 59:65 (35:33)-Heimniederlage gegen die BG Göttingen schon den dritten Dämpfer auf dem Weg zur angestrebten Titelverteidigung.