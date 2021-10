Radsport, Bahnrad-WM: Friedrich holt im Keirin ihr drittes Gold

Lea Sophie Friedrich siegt erneut in Roubaix © AFP/SID/FRANCOIS LO PRESTI

Lea Sophie Friedrich aus Dassow hat eine traumhafte Bahnrad-WM in Roubaix mit ihrem dritten Titel gekrönt.

In Abwesenheit von Titelverteidigerin Emma Hinze gewann die 21-Jährige am Sonntag den Keirin und avancierte damit zur erfolgreichsten Sportlerin der Wettkämpfe in Nordfrankreich.