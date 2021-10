Bundesliga heute live: VfL Bochum - Eintracht Frankfurt im TV, Stream, Ticker

9PLUS1: Alle Infos vor VfL Bochum vs. Eintracht Frankfurt

Eintracht Frankfurt trifft nach einem starken Spiel in der Europa League in der Bundesliga auf einen Tabellennachbarn - den VfL Bochum.

Nach der besten Saisonleistung in einer magischen Europacup-Nacht will Eintracht Frankfurt in der Bundesliga nachlegen. Zum Abschluss des 9. Spieltags treffen die Hessen auf den VfL Bochum.