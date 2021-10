2. Liga: FC St. Pauli – FC Hansa Rostock, 4:0 (2:0)

Der FC St. Pauli beißt sich in der Aufstiegszone fest. In der Defensive der Heimmannschaft griffen die Räder ineinander, sodass St. Pauli im bisherigen Saisonverlauf erst zehnmal einen Gegentreffer einsteckte. Die Saison des FC St. Pauli verläuft weiterhin vielversprechend. Insgesamt hat St. Pauli nun schon acht Siege und ein Remis auf dem Konto, während es erst zwei Niederlagen setzte. Fünf Spiele währt bereits die Serie, in der der FC St. Pauli ungeschlagen ist.

FC Hansa Rostock holte auswärts bisher nur sieben Zähler. Der Gast findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 13. Die Hansa kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf sechs summiert. Ansonsten stehen noch drei Siege und zwei Unentschieden in der Bilanz. Vom Glück verfolgt war Rostock in den letzten fünf Spielen nicht. In diesem Zeitraum findet sich nur ein einziger Sieg.