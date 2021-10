2. Liga: SSV Jahn Regensburg – Hannover 96, 3:1 (2:0)

Gegen den SSV holte sich Hannover eine 1:3-Schlappe ab. An den Kräfteverhältnissen kamen am Ende keine Zweifel auf. Regensburg löste die Pflichtaufgabe mit Bravour.

Benedikt Saller bediente Sarpreet Singh, der in der 16. Spielminute zum 1:0 einschoss. Carlo Boukhalfa nutzte die Chance für den SSV Jahn Regensburg und beförderte in der 21. Minute das Leder zum 2:0 ins Netz. Bis zum Abpfiff des ersten Durchgangs wurden keine Tore mehr geschossen und so traten die Mannschaften den Gang in die Kabinen an. Hannover traf zum 1:2 (53.). Regensburg baute die Führung in der Nachspielzeit mit einem weiteren Treffer aus (91.). Schlussendlich verbuchte der SSV Jahn Regensburg gegen 96 einen überzeugenden Heimerfolg.