2: Bundesliga: St. Pauli schlägt Hansa Rostock - Werder Bremen patzt gegen Sandhausen erneut

Werder Bremen hat in der 2. Bundesliga erneut gepatzt.

Die Grün-Weißen kamen beim SV Sandhausen nicht über ein 2:2 hinaus. Die Bremer retteten erst in der Nachspielzeit überhaupt einen Punkt.

Die Bremer gingen in Sandhausen früh in Führung. In der 12. Minute erzielte Nicolai Rapp das 1:0. Rapp tauchte nach einer schönen Vorlage von Marco Friedl frei vor dem Tor auf und musste nur noch einschieben.